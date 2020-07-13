Непрості метеоумови будуть спостерігатися кілька днів

Перша половина нового робочого тижня буде щедрою на опади і загрожує шквалами

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У понеділок, 13 липня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вдень можливі суттєві дощі, грози, місцями град.

Вітер змінного напрямку, 3 - 8 метрів в секунду, не виключено місцями шквал до 15 - 20 метрів.

Температура повітря по місту +27 +29, по області +26 +31.

У вівторок, 14 липня, очікується хмарна з проясненнями погода. Не виключено короткочасний дощ, причому місцями істотний. Гроза, можливий град.

Вітер північно - західний, 7 - 12 метрів за секунду, місцями шквали до 20 метрів

Вночі стовпчики термометра покажуть +14 +19, вдень +19 +24.

У середу, 15 липня, непроста синоптична ситуація збережеться. Погода буде хмарною з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, вдень місцями невеликий дощ. Можливі грози.

Вітер північно - західний, 7 - 12 метрів, проте загроза шквали до 20 метрів також нікуди не дінеться.

Температура повітря вночі + 11 + 16°, вдень +19 +24.

У четвер, 16 липня, мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5 - 10 метрів. Температура повітря вночі +8 +13, вдень +21 +26.

Останній робочий день, п'ятниця, 17 липня, видасться без опадів, з мінливою хмарністю.

Вітер південний, 5 – 10 метрів у секунду.

Температура вночі +11 +16, вдень +24 +29.

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