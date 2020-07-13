Первая половина новой рабочей недели будет щедра на осадки и чревата шквалами
Об этом сообщает Politeka.net cо ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
В понедельник, 13 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем возможны существенные дожди, грозы, местами град.
Ветер переменного направления, 3 - 8 метров в секунду, не исключен местами шквал до 15 - 20 метров.
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Температура воздуха по городу +27 +29, по области +26 +31.
Во вторник, 14 июля, ожидается облачная с прояснениями погода. Не исключен кратковременный дождь, причем местами существенный. Гроза, не исключен град.
Ветер северо - западный, 7 - 12 метров в секунду, местами шквалы до 20 метров
Ночью столбики термометра покажут +14 +19, днем +19 +24.
В среду, 15 июля, непростая синоптическая обстановка сохранится. Погода будет облачной, с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, днем местами небольшой дождь. Возможны грозы.
Ветер северо - западный, 7 - 12 метров, однако угроза шквалов до 20 метров также никуда не денется.
Температура воздуха ночью + 11 + 16°, днем +19 +24.
В четверг, 16 июля, переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 5 - 10 метров. Температура воздуха ночью +8 +13, днем +21 +26.
Последний рабочий день, пятница, 17 июля, выдастся без осадков, с переменной облачностью.
Ветер южный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью +11 +16, днем +24 +29.
Напомним, что Украину ждет новая погодная аномалия, прогноз климатолога.
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