Непростые метеоусловия будут наблюдаться несколько дней

Первая половина новой рабочей недели будет щедра на осадки и чревата шквалами

Об этом сообщает Politeka.net cо ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В понедельник, 13 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем возможны существенные дожди, грозы, местами град.

Ветер переменного направления, 3 - 8 метров в секунду, не исключен местами шквал до 15 - 20 метров.

Температура воздуха по городу +27 +29, по области +26 +31.

Во вторник, 14 июля, ожидается облачная с прояснениями погода. Не исключен кратковременный дождь, причем местами существенный. Гроза, не исключен град.

Ветер северо - западный, 7 - 12 метров в секунду, местами шквалы до 20 метров

Ночью столбики термометра покажут +14 +19, днем +19 +24.

В среду, 15 июля, непростая синоптическая обстановка сохранится. Погода будет облачной, с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, днем местами небольшой дождь. Возможны грозы.

Ветер северо - западный, 7 - 12 метров, однако угроза шквалов до 20 метров также никуда не денется.

Температура воздуха ночью + 11 + 16°, днем +19 +24.

В четверг, 16 июля, переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 5 - 10 метров. Температура воздуха ночью +8 +13, днем +21 +26.

Последний рабочий день, пятница, 17 июля, выдастся без осадков, с переменной облачностью.

Ветер южный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +11 +16, днем +24 +29.

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