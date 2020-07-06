Це – ще не межа

Аномальна спека у Харкові побила відразу два рекорди

Так, 4 липня у місті стовпчики термометрів піднялися до 36 градусів, подолавши найвищий показник за останні 66 років, передає UA: Харків.

За словами синоптика Харківського регіонального гідрометцентру Валентини Муратової, схожі показники були зафіксовані в 1954 році.

«36 градусів - це рекорд температури саме цієї дати, 4 липня. В області - до 38 градусів. Абсолютний максимум місяця в даний час - 38,8 градуси тепла у Харкові у 1931 році. Ймовірно, що сьогодні теж буде рекорд. У 70 х роках температура 5 липня досягала 33,8 градуси», – пояснила вона.

Зазначимо, що у своєму прогнозі фахівець не помилилася, і в неділю, 5 липня, температура повітря в обласному центрі перевищила показник 40-річної давності. В цей день зафіксовано 35,8 градусів тепла.

«В цей день 43 роки тому максимальна температура склала 33,8 градуси тепла. Щодо області, спека зараз в Ізюмі - до 38 градусів тепла вдень. А от уночі там спостерігали низькі температури в регіоні - до 15 градусів», – розповіла Муратова.

Раніше ми писали, що на цьому тижні синоптики обіцяють Харківщині ще більш високу температуру. Так, за прогнозами регіонального гідрометцентру, підвищення температури у вівторок, 7 липня, очікується до +39 градусів.

У другій половині тижня спека трохи піде на спад, і на вулиці «похолодає» на кілька градусів.

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