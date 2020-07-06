Аномальна спека у Харкові побила відразу два рекорди
Так, 4 липня у місті стовпчики термометрів піднялися до 36 градусів, подолавши найвищий показник за останні 66 років, передає UA: Харків.
За словами синоптика Харківського регіонального гідрометцентру Валентини Муратової, схожі показники були зафіксовані в 1954 році.
«36 градусів - це рекорд температури саме цієї дати, 4 липня. В області - до 38 градусів. Абсолютний максимум місяця в даний час - 38,8 градуси тепла у Харкові у 1931 році. Ймовірно, що сьогодні теж буде рекорд. У 70 х роках температура 5 липня досягала 33,8 градуси», – пояснила вона.
Зірка фільмів "Квартал 95" торгує пиріжками на вокзалі, актора зовсім не впізнати: "Залишився не при справах"
Зухвала Бузова роздяглася на даху заради пікантного кадру: «Непогані булочки»
Українцям тричі перерахують зарплату, з'явилася термінова заява Кабміну: хто отримає гроші
Збуджена Віра Брежнєва приголомшила виглядом в прозорій сукні без білизни: "Це безумство"
Зазначимо, що у своєму прогнозі фахівець не помилилася, і в неділю, 5 липня, температура повітря в обласному центрі перевищила показник 40-річної давності. В цей день зафіксовано 35,8 градусів тепла.
«В цей день 43 роки тому максимальна температура склала 33,8 градуси тепла. Щодо області, спека зараз в Ізюмі - до 38 градусів тепла вдень. А от уночі там спостерігали низькі температури в регіоні - до 15 градусів», – розповіла Муратова.
Раніше ми писали, що на цьому тижні синоптики обіцяють Харківщині ще більш високу температуру. Так, за прогнозами регіонального гідрометцентру, підвищення температури у вівторок, 7 липня, очікується до +39 градусів.
У другій половині тижня спека трохи піде на спад, і на вулиці «похолодає» на кілька градусів.
Нагадаємо, медузи і кабани заполонили води Дніпра та Азовського моря.
Крім того, українців попередили про аномалії в Азовському морі, де підстерігає небезпека.
Також стало відомо про НП на популярному українському курорті: людей відвозять швидкі, перші деталі.