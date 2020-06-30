Харківський юрист і бізнесмен Владислав Безрук, відомий ще як «Мамонт», похвалився розкішним відпочинком в Одесі
Голова юридичної компанії «Легіон», на якого вчинили замах два роки тому робили замах в Харкові, – людина вестма заможний, що не втомлюється демонструвати в соціальних мережах, передає Politeka.net.
У своєму сторіз чоловік похвалився відпочинком в Одесі. Серед іншого, він ділився з підписниками фотографіями чеків з ресторанів і нічних клубів, в яких вказані п'яти- і шестизначні суми, демонстративно дав офіціантці сім тисяч гривень чайових і навіть опублікував відео дозвілля.
Так, не встиг він поділитися чеком з ресторану «Риба» на 93 600 гривень, як незабаром виклав у мережу рахунок на 124 тисячі закладу Ibiza Beach Club, що на пляжі Аркадія, а потім рахунок з того ж клубу на 78 900 гривень.
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Як видно на фото, платити Мамонт воліє готівкою, демонструючи на фото розсипи 500-гривневих купюр і пачки по 200 грн.
Відзначимо, що в коментарях в Instagram Безурку дорікнули надмірним розкиданням грошима.
«Краще б похвалилися, як допомагаєте дитячим будинкам, купуєте апарати в медичні установи... А це 🎪 П'яні розмови, кидання грошима... Деградуємо, хлопці, деградуємо..», – написав один з фоловерів і тут же нарвався на «відповідь».
Компанія «Легіон» спеціалізується на роботі з представниками аграрного сектору, надає послуги з оформлення землі, захисту від рейдерів і вибиванні проблемних боргів.
10 жовтня 2018 року на Безрука було вчинено напад. Невідомі відкрили стрілянину в момент, коли бізнесмен разом з приятелями виходив зі спортклубу YOD. У результаті перестрілки чоловік був поранений у плече.
Однією з версій скоєння даного злочину, яку розглядає слідство, був конфлікт з партнерами і перерозподіл впливу на аграрному ринку.
Нагадаємо, як колишня харків'янка стала однією з найбагатших жінок Росії й України.
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