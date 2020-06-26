Небесна канцелярія приготувала харків'янам різноманітне погодне «меню» на вихідні

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківський регіональний гідрометцентр.

У суботу, 27 червня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, три-вісім метрів у секунду.

Температура повітря вночі по місту +12 +17, вдень повітря прогріється до +29 +31. По області вночі 12 - 17 градусів тепла, вдень +29 +31.

За останні 130 років синоптичних спостережень найвища температура в цей день зафіксована в 1954 році (+34,5). Найхолодніше 27 червня було у 1969 році, коли максимальний показник склав сім з половиною градусів тепла.

27 червня відзначається день пам'яті святого пророка Єлисея. Наші пращури боялися дощу в цей день, оскільки він обіцяв ще сім неділь негоди. Передбачати погоду у цей день могла і риба: якщо вона грає в річці - вночі може бути гроза.

У неділю, 28 червня, очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, град. Вітер південно-східний, три-вісім метрів у секунду. Можливі шквали до 15-20 метрів.

Температура повітря вночі +14 +19, вдень повітря прогріється до +27 +32 градусів.

Зазначимо, що температурні рекорди цього дня зафіксовані в 1954 році (+32,6) і в 1983-му (+10,6).

У цей день вшановується пам'ять мучеників Віта (Фіта) і Модеста. Святому Модесту моляться на випадок мору худоби. У народі говорили, що на Віта соловей замовкає. Наші пращури помітили, що «дощ на Фіта - погано для жита». За прикметою, день 28 червня бажаний сонячний, оскільки у разі дощової і похмурої погоди у домі буде розлад і сварки. У минулі часи примітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота - до негоди.

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