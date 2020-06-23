За заклики до повалення української влади житель Харківщини понесе заслужене покарання

Уродженець Люботина, котрий проживає в Чугуєві, ще в серпні минулого року розробив «план приходу російських людей» до влади, передає NewsRoom.

Він створив сторінку в соціальній мережі Фейсбук, де публікував пости з закликами захопити державну владу в Україні. Чоловік пропонував почати зі штурму Чугуевскийого відділу поліції та місцевої міськради, а далі в планах числилися Офіс президента та Верховна Рада.

На думку «загарбника», успішна операція в Чугуєві сприяла б появі великої кількості прихильників, які б допомогли розібратися з Києвом.

Після перевороту чоловік хотів створити «Харківську народну республіку» і «приєднатися до росіян».

На таку активну сепаратистську діяльність звернули увагу правоохоронні органи і навідалися до «завойовника». В ході судового розгляду він визнав свою провину, однак від дачі показань навідріз відмовився.

За дії, спрямовані на насильницьке повалення державної влади Дергачівський районний суд Харківської області засудив жителя Чугуєва до року позбавлення волі. Крім того, йому доведеться заплатити майже 10 тисяч гривень за лінгвістичну експертизу.

На даний момент рішення суду ще не набуло чинності і може бути оскаржено в апеляції.

Раніше ми писали про те, що в Харкові контррозвідкою СБУ було затримано громадянина України, який працював на 74-й розвідувальний центр Головного управління Генштабу ЗС РФ.

Діючи під псевдонімом Сумрак, він виконував завдання по збору інформації з обмеженим доступом з військових частин на території Харківської області. Правоохоронці задокументували факт збору інформації щодо ротації конкретних військовослужбовців бригади протиповітряної оборони Харкова в район проведення ООС.

Наголошується, що агент спецслужб Кремля був затриманий при спробі отримання таблиці парольних сигналів, яка дозволила б здійснювати паролювання в повітряних радіомережах авіації ЗСУ та державної авіації України, що мають гриф «абсолютно секретно». При обшуку у затриманого вилучили носії інформації з обмеженим доступом.

Нагадаємо, скандальний екс-силовик, який розганяв Євромайдан у Харкові, уникнув покарання.

Як повідомляла Politeka, сепаратист покалічив героя АТО.

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