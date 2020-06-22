На зміну спеці прийде відносно терпима температура, однак погода полоскоче нерви

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У понеділок, 22 червня, вдень синоптики прогнозують короткочасний дощ, грози, місцями град.

Вітер східний, 7-12 метрів в секунду, можливі пориви та шквали 15-20 метрів.

Температура повітря по області +25 +30, по місту +27 +29.

У вівторок, 23 червня, мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, гроза.

Вдень короткочасний дощ, гроза, місцями град, шквал 15-20 метрів в секунду. Вітер північно-східний, 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі +13 +18, вдень +24 +29.

У середу, 24 червня, очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-східний, 7 – 12 метрів в секунду. Температура повітря вночі +13 +18, вдень +24 +29.

У четвер, 25 червня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Опадів не очікується. Вітер північно-східний, 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі +12 +17, вдень +23 +28.

Останній робочий день тижня принесе аналогічну четверговій погоду.

Раніше ми повідомляли, що за прогнозами синоптиків, у найближчі тижні в Україні спека буде чергуватися з рясними опадами і грозами. При цьому в сонячні дні температура сягатиме +37 градусів. Ще однією особливістю буде те, з якою синхронністю ясні дні будуть змінюватися похмурими в різних регіонах країни.

Нагадаємо, погода знову вимучить українців, синоптики попередили про подвійну загрозу.

Як повідомляла Politeka, погода розірве Україну грозами, синоптики радять готуватися до гіршого.

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