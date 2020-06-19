Куля снайпера обірвала на Донбасі життя 22-річного захисника України родом з Харківщини

Про загибель бійця в зоні проведення Операції Об'єднаних сил повідомляє «Харків.UA» з посиланням на інформацію нововодолазького селищного голови Олександра Єсіна.

«Коваленко Богдан Сергійович 1998 року народження! Був призваний на військову службу за контрактом у 2017 році. Приносимо щирі співчуття родині загиблого Героя», – написав він у групі селища в соцмережі і додав, що селищна рада допоможе родичам з витратами на поховання.

Раніше ми розповідали про те, що в Харкові 12 червня від зупинки серця помер розвідник 92 бригади, яка дислокується в Башкирівці (Чугуївський район), Дмитро Карамушка. З 2014 по 2017 рік військовий служив у зоні проведення АТО/ООС.

Його поховали на Алеї слави кладовища №18 по проспекту Гагаріна, 362.

Ми також писали про те, що раптово обірвалося життя парамедика Ірини Шевчишин з позивним «Артистка», яка рятувала українських бійців на Донбасі. Вона загинула у дворі власного будинку в Надвірній внаслідок нещасного випадку: її вдарило струмом.

Після трагедії в Ірини залишилися чоловік, дорослий син і батько, якому вже за 80 років.

Нагадаємо, бійці ЗСУ влучним ударом помстилися ворогові на Донбасі, відео.

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