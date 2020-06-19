Вихідні принесуть зливи та шквальний вітер

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Синоптики прогнозують в суботу, 20 червня, мінливу хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Гроза, місцями град, шквал 15 - 20 метрів в секунду.

Вітер східний, 7-12 метрів в секунду.

Температура повітря по області вночі +17 +22, вдень +28 +33. По місту вночі +19 +21, вдень +30 +32.

За останні 130 років спостережень найспекотніше 20 червня було у 1956 році, коли синоптики зафіксували +33,3. Найхолодніше було в 1955 році, всього +5,7.

20 червня відзначається день пам'яті священномученика Феодота (Федота) Анкірського. У народі святого Федота називали Урожайником. «Святий Федот дає тепло - жито в золото веде». Для наших пращурів погода цього дня мала велике значення: якщо вона тепла, ясна, то буде хороший урожай жита, налив повний, зерно велике; якщо буде дощ - зерно буде погане, худе. У минулі часи прислуховувались до лісу: перед грозою він вщухає. Слідкували і за самим громом: якщо довго гримить - буде град.

У неділю, 21 червня, мінлива хмарність. Удень короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 7 - 12 метрів в секунду. Температура вночі +15 +20 °, вдень +28 +33.

Температурні рекорди у цей день встановлено в 1948 році (+34,3) і в 1955-му (+8,3).

21 червня відзначається день пам'яті великомученика Феодора Стратилата. У народі святого називали Колодяжником, оскільки це був день копачів криниць. Наші предки говорили, що «Стратилат грозами багатий» - з цього дня настає пора літніх гроз. Примітили у давнину, якщо під час грози чути гуркіт грому, то варто чекати на затяжну негоду. Також у цей день звертали увагу на роси: якщо багато роси, то урожай буде хорошим. 21-22 червня - день літнього сонцестояння.

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