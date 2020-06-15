Депутат Чугуївської міськради нарвався на неприємності через коментар у соцмережі
Парламентарію загрожує кримінальне провадження за образу української мови, передає NewsRoom.
Відкрити кримінальне провадження проти депутата зобов'язав поліцію Чугуївський міський суд Харківської області, а відповідна постанова з'явилося в Єдиному реєстрі судових рішень.
Як повідомляє видання, інцидент стався ще навесні 2019 року. Оврчаренко в одному зі своїх коментарів у соціальній мережі Фейсбук написав, що українська мова «розумово відстала».
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Ця фраза викликала серйозне обурення активістів, проте далі обурень справа не пішла.
Однак про витівку депутата не забули. У травні 2020 року захисник української мови Святослав Літинський звернувся в поліцію з вимогою відкрити кримінальне провадження за статтею 161 КК України («порушення рівноправності громадян»). У свою чергу поліцейські не внесли дані до ЄРДР, і це стало приводом для Літинського звернутися до суду.
Суд задовольнив цей позов. Рішення оскарженню не підлягає.
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За її словами, такі дії політика є нічим іншим, як «здачею України ворогові».
«Ви серйозно вважаєте, що це найважливіше питання, яке вимагає зараз розгляду? Ви серйозно вважаєте, що питання мови - це те, що найбільше хвилює ваших ваших виборців? Вас не турбує, наприклад, що в державі, в якій ви стали владою, неефективно працює правоохоронна і судова система і давно потребують реформ? Дороги вже всі відремонтували? Корупцію подолали? Економіку підняли?», – написала вона.
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