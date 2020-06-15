Депутат Чугуевского горсовета нарвался на неприятности из-за комментария в соцсети

Парламентарию грозит уголовное производство за оскорбление украинского языка, передает NewsRoom.

Открыть уголовное производство против депутата обязал полицию Чугуевский городской суд Харьковской области, а соответствующее постановление появилось в Едином реестре судебных решений.

Как сообщает издание, инцидент произошел еще весной 2019 года. Оврчаренко в одном из своих комментариев в социальной сети Фейсбук написал, что украинский язык «умственно отсталый».

Эта фраза вызвала серьезное возмущение активистов, однако дальше возмущений дело не пошло.

Однако о выходке депутата не забыли. В мае 2020 года защитник украинского языка Святослав Литынский обратился в полицию с требованием открыть уголовное производство по статье 161 УК Украины («нарушение равноправия граждан»). В свою очередь полицейские не внесли данные в ЕРДР, и это стало поводом для Литынского обратиться в суд.

Суд удовлетворил этот иск. Решение обжалованию не подлежит.

Ранее мы писали о том, что волонтер и военный парамедик Ярина Чорногуз подвергла критике желание спикера ВР Дмитрия Разумкова рассмотреть закон о языке.

По ее словам, такие действия политика являются ничем иным, как «сдачей Украины врагу».

«Вы серьезно считаете, что это самый насущный вопрос, который требует сейчас рассмотрения? Вы серьезно считаете, что вопрос языка - это то, что больше всего волнует ваших и не ваших избирателей? Вас не беспокоит, например, что в государстве, в котором вы стали властью, неэффективно работает правоохранительная и судебная система и давно нуждаются в реформах? Дороги уже все отремонтировали? Коррупцию преодолели? Экономику подняли?», – написала она.

Напомним, режиссер Троицкий предупредил украинцев о деградации.

Как сообщала Politeka, писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины: "По примеру Чехии и Словакии".

Как сообщала Politeka, рэпер Серега придумал, как использовать украинский язык в борьбе с Россией.