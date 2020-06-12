На вихідних у Харкові запанує рекордна спека

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У суботу, 13 червня, синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер східний, 5 – 10 метрів у секунду.

Температура повітря вночі + 6 +21, вдень повітря прогріється до +31 +36 градусів вище нуля. В цей день спека може побити температурний рекорд за останні 130 років синоптичних спостережень. Найспекотніше 13 червня було зафіксовано у 1998 році, коли стовпчики термометрів показували +32,7. Найхолодніше було у 1950 році, коли повітря прогрілося до +6,4.

13 червня вшановується пам'ять мученика Єрмія. У народі Єрмія називали Розпрягальником. Це було обрядове народне свято. Вважалося, що в цей день слід закінчити сівбу. Наші пращури прислухалися до зозулі, якщо вона в цей день кує - хороша погода буде. Також звертали увагу на росу - чим рясніша вона ввечері, тим завтра спекотніше.

У неділю очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза. Вдень місцями град, а шквали вітру до 15-20 метрів в секунду. Вітер північно-східний, 7-12 метрів у секунду.

Температура повітря вночі +16 +21, вдень максимальна температура – від +25 до +30 градусів.

Синоптичні рекорди в цей день були встановлені у 1998 році (+36,8) і в 1950 (+4,1).

У цей день вшановується пам'ять мучеників Устина Філософа і Харитона. У народі помітили, якщо в цей день довго кує зозуля - передбачається тепла погода без холодного ранку. Ранок цього дня мав для селян велике значення - по ньому визначали урожай: червоний ранок на Устина - червоний налив жита; дощ, похмуро - урожай на льон і коноплі. Для цього дня існує красива сімейна традиція: вечір цього дня слід провести наодинці з коханими, тоді у сім'ї буде щастя.

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