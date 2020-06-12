На выходных в Харькове воцарится рекордная жара

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В субботу, 13 июня, синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью + 6 +21, днем воздух прогреется до +31 +36 градусов выше нуля. В этот день жара может побить температурный рекорд за последние 130 лет синоптических наблюдений. Самое жаркое 13 июня было зафиксировано в 1998 году, когда столбики термометров показывали +32,7. Холоднее всего было в 1950 году, когда воздух прогрелся только до +6,4.

13 июня почитается память мученика Ермия. В народе Ермия называли Распрягальником. Это был обрядовый народный праздник. Считалось, что в этот день следует окончить сев. Наши предки прислушивались к кукушке, если она в этот день кукует - хорошая погода будет. Также обращали внимание на росу - чем обильнее она вечером, тем назавтра жарче.

В воскресенье ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза. Днем местами град, а шквалы ветра будут до 15-20 метров в секунду. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +16 +21, днем максимальная температура – от +25 до +30 градусов.

Синоптические рекорды в этот день были установлены в у 1998 году (+36,8) и в 1950 (+4,1).

В этот день почитается память мучеников Иустина Философа и Харитона. В народе заметили, если в этот день долго кукует кукушка - предполагается теплая погода без холодного утра. Утро этого дня имело для крестьян большое значение - по нему определяли урожай: красное утро на Устина - красный налив ржи; дождь, пасмурно - урожай на лен и коноплю. Для этого дня существует красивая семейная традиция: вечер этого дня следует провести наедине с любимыми, тогда в семье будет счастье.

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