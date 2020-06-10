У Харкові контррозвідкою СБУ було затримано громадянина України, який працював на 74-й розвідувальний центр Головного управління Генштабу ЗС РФ.
Про це передає Politeka.net з посиланням на прес-службу СБУ.
Повідомляється, що чоловік був завербований російськими спецслужбами під час своєї поїздки в РФ. Діючи під псевдонімом Сутінок, він виконував завдання по збору інформації з обмеженим доступом з військових частин на території Харківської області. Правоохоронці задокументували факт збору інформації щодо ротації конкретних військовослужбовців бригади протиповітряної оборони Харкова в район проведення ООС.
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Наголошується, що агент спецслужб Кремля був затриманий при спробі отримання таблиці парольних сигналів, яка дозволила б здійснювати паролювання в повітряних радіомережах авіації ЗСУ та державної авіації України, які мають гриф "абсолютно таємно". При обшуку у затриманого вилучили носії інформації з обмеженим доступом.
Затриманому зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
Раніше повідомлялося, що в Харківській області перекрили канал постачання ліків та медичних засобів для «ДНР»
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію прес-секретаря УСБУ в Харківській області Владислава Абдули.
Як встановило слідство, місцева мешканка організувала перевезення медикаментів і засобів захисту на окуповану Донеччину на адресу структурних підрозділів «моз ДНР».
Вона отримувала замовлення від окупантів на необхідні товари, купувала їх в українських аптеках і в підпільних виробників на Харківщині, після чого переправляла через лінію розмежування під виглядом гуманітарної допомоги. А далі кур'єри дрібними партіями розвозили лікарські засоби на тимчасово окупованих територіях.
Затримали «бизневумен» на гарячому, коли вона планувала відправити чергову партію медичної продукції в «ДНР». Співробітники СБУ вилучили медичні маски, ліки, засоби дезинфекції тощо.
Нагадаємо, скандальний екс-силовик, який розганяв Євромайдан в Харкові, уникнув покарання.
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