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Новий робочий тиждень принесе в Харків рекордну спеку

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У вівторок, 9 червня, синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 метрів у секунду.

Вдень повітря прогріється до + 29 +34 градусів по області, і до +31 +33 – по місту.

У середу, 10 червня, очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 7 – 12 метрів у секунду.

Вночі температура повітря буде коливатися в межах +15 +20, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +29 +34 градусів.

У четвер, 11 червня, за прогнозами, мінлива хмарність. Опадів синоптики не обіцяють. Вітер східний, 7-12 метрів у секунду.

Температура повітря вночі +15 +20, вдень повітря прогріється до +30 +35 градусів.

В останній робочий день тижня, 12 червня, мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7 – 12 метрів у секунду. Температура повітря вночі +15 +20, вдень стовпчики термометрів покажуть +30 +35 градусів.

За прогнозами народного синоптика Леоніда Горбаня, з 8 і до 20 червня температура буде на рівні 26-28℃, і до кінця місяця підніметься з 31 до 34 градусів.

У липні буде трохи прохолодніше - спочатку температура буде на рівні 27-32 градусів, а потім знизиться ще більше. З 16 по 23 липня повернеться літня спека.

У серпні буде спекотніше - від 30 до 33 градусів, до кінця літа прогнозується різке зниження температури з 20 до 22 градусів.

Раніше ми писали, що українські синоптики зафіксували прихід метеорологічного літа в нашу країну на три дні пізніше, ніж це повинно було трапиться, - четвертого червня. Середньодобова температура досягла 16,5 градуса.

Ми також розповідали, що зима і весна 2020 року побили всі рекорди по аномаліях, тому літо, найімовірніше, теж буде таким. Вся справа в зміні клімату, яка виражається в різних аномаліях.

Нагадаємо, що синоптики дали аномальний прогноз на літо, що чекає на українців: «Такого раніше не спостерігалося».

Як повідомляла Politeka, літній сніг і град розривають Україну, кадри погодної аномалії: які області вже постраждали.

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