У Харківській області перекрили канал постачання ліків та медичних засобів для «ДНР»
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію прес-секретаря УСБУ в Харківській області Владислава Абдули.
Як встановило слідство, місцева мешканка організувала перевезення медикаментів і засобів захисту на окуповану Донеччину на адресу структурних підрозділів «МОЗ ДНР».
Вона отримувала замовлення від окупантів на необхідні товари, купувала їх в українських аптеках і в підпільних виробників на Харківщині, після чого переправляла через лінію розмежування під виглядом гуманітарної допомоги. А далі кур'єри дрібними партіями розвозили лікарські засоби на тимчасово окупованих територіях.
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Затримали «бизневумен» на гарячому, коли вона планувала відправити чергову партію медичної продукції в «ДНР». Співробітники СБУ вилучили медичні маски, ліки, засоби дезинфекції тощо.
Зараз вирішується питання про повідомлення жінці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.
На даний момент правоохоронці встановлюють причетних до фактів фінансування сепаратизму осіб з числа виробників і постачальників медичної продукції, в тому числі контрафактної.
Раніше ми писали про те, що на оборонному заводі ім. Малишева розгорівся скандал через призначення на посаду директора з безпеки людини, яка відкрито підтримувала дії Росії на Донбасі.
Вадим Полях, котрий обійняв цю посаду, у 2014 році виїхав в Росію в якості біженця, співпрацював там з правоохоронними органами і закликав ввести в Харків «російські танки-визволителі».
Після того, як спливло інтерв'ю Поляха росЗМІ, його звільнили з займаної посади.
Нагадаємо, скандальний екс-силовик, який розганяв Євромайдан в Харкові, уникнув покарання.
Як повідомляла Politeka, сепаратист покалічив героя АТО.
Також Politeka писала, що харківського подільника Стрєлкова відправили, куди слід.