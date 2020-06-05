Жінка збирала замовлення і формувала партії товару для відправки в "республіку"

У Харківській області перекрили канал постачання ліків та медичних засобів для «ДНР»

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію прес-секретаря УСБУ в Харківській області Владислава Абдули.

Як встановило слідство, місцева мешканка організувала перевезення медикаментів і засобів захисту на окуповану Донеччину на адресу структурних підрозділів «МОЗ ДНР».

Вона отримувала замовлення від окупантів на необхідні товари, купувала їх в українських аптеках і в підпільних виробників на Харківщині, після чого переправляла через лінію розмежування під виглядом гуманітарної допомоги. А далі кур'єри дрібними партіями розвозили лікарські засоби на тимчасово окупованих територіях.

Затримали «бизневумен» на гарячому, коли вона планувала відправити чергову партію медичної продукції в «ДНР». Співробітники СБУ вилучили медичні маски, ліки, засоби дезинфекції тощо.

Зараз вирішується питання про повідомлення жінці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.

На даний момент правоохоронці встановлюють причетних до фактів фінансування сепаратизму осіб з числа виробників і постачальників медичної продукції, в тому числі контрафактної.

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