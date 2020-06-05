На довгих вихідних у Харкові запанує літня спека

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У суботу, 6 червня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі невеликий дощ, місцями гроза. Вдень без опадів.

Вітер південно - східний, 7 - 12 метрів у секунду.

Вночі температура повітря буде +13 +18, вдень потеплішає до +24 +29.

Температурні рекорди цього дня були зафіксовані в 1975 році (+32,2) і в 1947 році, коли стовпчики термометрів показували всього +2,6 градуса.

У цей день вшановується пам'ять преподобного Симеона стовпника на Дивній горі, чудотворця. Погоду 6 червня у минулі часи передвіщали бджоли: якщо вони роєм гудять на квітучій горобині - завтра буде ясний день. У цей час у садах цвітуть пізні сорти яблунь, вишень.

У неділю, 7 червня, мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно - східний, 7 - 12 метрів у секунду. Вночі температура повітря +13 +18, вдень +26 +31.

За останні 130 років синоптичних спостережень, найтепліше у цей день було у 1948 році (+32,2). Найхолодніше 7 червня зафіксовано в 1958 році (+7,1).

В цей день в 2020 році святкують Трійцю, а також традиційно православні відзначають день пам'яті священномученика Ферапонта й Івана Предтечі. У минулі часи цей день називали медвяними росами, Ферапонт Горобинник. У народі про цей день говорять: «З Іванова дня пішли шкідливі (медяні) роси, які приносять хвороби рослинам». 7 червня часто гримлять грози. Особливо наші пращури спостерігали у цей день за горобиною: якщо на ній багато квітів - буде хороший урожай хліба. А ось якщо горобина пізно розцвітає, то осінь буде довгою.

У понеділок, 8 червня, синоптики обіцяють мінливу хмарність. Вітер південно-східний, 7 - 12 метрів в секунду. Температура вночі +15 +20°, вдень повітря прогріється аж до +33, що може стати новим температурнім рекордом. Найвища температура в цей день була зафіксована в 1975 році і склала 32,8 вище нуля. Найхолодніше було у 1951 році, коли повітря прогрілося до +5,1.

8 червня вшановується пам'ять апостолів Карпа й Алфея. Наші пращури називали цей день Карп-карполов, оскільки на Карпа добре ловляться коропи. Слідкували у цей день за комарами: якщо їх було занадто багато, то останні дні місяця очікувалися теплими, але дощовими.

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