Новий тиждень у Харкові і регіоні буде хоч і теплий, але дощовий

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківський регіональний гідрометцентр.

Перший день літа в понеділок буде хмарним з проясненнями. Вдень погода погіршиться: очікуються гроза, град, шквали до 15-20 метрів за секунду.

Вітер південний, 7-12 метрів у секунду.

Температура повітря +17 +22 градуси по області, по місту трохи прохолодніше: +17 +19.

У вівторок, 2 червня, мінлива хмарність. Вночі синоптики прогнозують місцями невеликий дощ. Вдень очікується короткочасний дощ, місцями грози.

Вітер південно-західний, 5-10 метрів у секунду.

Температура повітря вночі +8 +13, вдень +17 +22.

У середу, 3 червня, мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 3 - 8 метрів у секунду.

Температура повітря вночі +8 +13, вдень +17 +22.

Четвер, 4 червня, видасться також похмурим. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ, можливі грози.

Вітер південно-західний, 5-10 метрів у секунду.

Вночі повітря прогріється від +8 до +13, вдень потеплішає до +19 +24.

У п'ятницю, 5 червня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7 - 12 метрів у секунду, вдень пориви та шквали 15-20 метрів в секунду.

Температура повітря вночі +8 +13, вдень +19 +24.

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