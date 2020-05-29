Карантин через епідемію китайського вірусу призвів до того, що в Харкові суттєво зросла кількість безробітних

За два місяці карантину 20 тисяч жителів Харкова й області отримали статус безробітних, ставши на облік у службу зайнятості, передає KHARKIV Today. Це — в два рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Крім того, в цей період з'явилося і приховане безробіття, коли люди не звільнялися, але не могли вийти на роботу і, відповідно, не отримували зарплату.

Серед тих, хто шукає роботу, – не тільки співробітники закритих туристичних агентств і ресторанів, але і представники затребуваних спеціальностей.

За словами працівників обласного центру зайнятості, чимала частина заяв прийшла від працівників сфери торгівлі та послуг. Кожен п'ятий – це кухар, офіціант, бармен або продавець. 26% нових безробітних – менеджери різних напрямків і директори страхових, аудиторських, торгових і рекламних компаній. 16% – працівники з експлуатації устаткування і машин, оператори верстатів і заправних станцій, а також водії, 12% – кваліфіковані робітники з інструментом: електрогазозварники, слюсарі, швачки, електромонтери.

У квітні і травні нових працівників шукали в сільське господарство, а також почали надходити заявки від дорожніх підприємств. У центрі зайнятості розповіли про те, що вони уклали угоду з облавтодором, і влітку більше харків'ян зможуть отримати роботу на будівництві доріг.

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