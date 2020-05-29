Полях приховав факт перебування в Росії та пройшов перевірку на поліграфі

У Харкові начальником служби безпеки танкового заводу імені Малишева призначили людину, яка активно підтримувала ідею «руського миру»

Вадим Полях, який посів цю посаду, у 2014 році виїхав в Росію в якості біженця, співпрацював там з правоохоронними органами і закликав ввести в Харків «російські танки-визволителі».

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив головний редактор «Цензор.Нет» Юрій Бутусов.

Інтерв'ю Поляха російському виданню «Орел-регіон» спливло на одному з блогів країни-аргессора, який ведуть в інтересах російських спецслужб співробітники Центру аналізу стратегій і технологій щодо ситуації в Україні. Воно датоване 7 травня 2014 року і є абсолютно антиукраїнським.

Зокрема Полях розповідав про страшних нацистів, говорив тезами російської пропаганди і запевняв, що в Харкові 90% населення чекають Росію. Також він заявляв про намір отримати дозвіл на проживання в Росії, перевезти туди сім'ю і влаштується на роботу в обласний главк.

Найбільше вражає у всій цій історії з «біженцем» те, що два місяці тому його призначили головою безпеки Харківського бронетанкового заводу імені Малишева після того, як він пройшов спецперевірку і отримав доступ до держтаємниці.

Керівництво «Укроборонпрому» підтвердило, що Полях пройшов конкурс й отримав посаду. Після того, як сплила інформація про інтерв'ю, його негайно звільнили. З'ясувалося, що він приховав інформацію при вступі на службу.

«Як тільки вчора ми отримали інформацію, приблизно о 17 було ухвалено рішення про звільнення. Усі матеріали ми негайно передали у департамент контррозвідки СБУ, будемо співпрацювати з розслідуванням. Проводимо на підприємстві службову перевірку. Зазначу, що Полях працював на підприємстві кілька місяців», – заявив у коментарі виданню начальник служби безпеки концерну «Укроборонпром» Костянтин Бушуєв.

Бутусов зазначає, що ситуація з перевіркою Поляха показала, що система цієї самої перевірки неефективна взагалі, а також виникають сумніви в професіоналізмі кадрів. Наприклад, той же поліграфолог не зміг виявити ключові факти при перевірці.

«Керівництво «Укроборонпрому» вчинило доволі скандальний кадровий провал, масштаби витоку має встановити розслідування СБУ, Полях повинен бути негайно затриманий на період розслідування», – резюмував журналіст.

Раніше ми писали про те, що в Харківській області затримали інформатора ФСБ, який повинен був передавати російській стороні дані про українські військові частини.

На початку 2019 року колишній старший офіцер ЗСУ, який проживав в Севастополі і після анексії Криму залишився на півострові, прийнявши російське громадянство, повернувся на материкову Україну. Ще до приїзду в нашу країну він став на військовий облік в РФ і влаштувався на роботу в приватне охоронне агентство, підконтрольне ФСБ.

У якийсь момент він отримав завдання від своїх кураторів: інформувати федералів про обороноздатність і бойової готовності українських військових частин в регіоні.

«Крота» викрила контррозвідка. Тепер йому загрожує до 15 років за державну зраду і конфіскація майна.

Нагадаємо, скандальний екс-силовик, який розганяв Євромайдан у Харкові, уникнув покарання.

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