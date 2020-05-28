В результаті потужного ливня, який накрив Харків вранці в четвер, 28 травня, деякі вулиці буквально перетворилися на річки

Фотографії наслідків розгулу стихії опублікували користувачі соціальних мереж, передає Politeka.net.

Найбільше «дісталося» вулицям Біологічній, Греківській та Харківській, де вода місцями сягала кількох десятків сантиметрів у висоту.

Судячи з фото, чимало дісталося й автомобілям, які буквально «плавали» у воді. А на одній з вулиць місцевий житель влаштував променад на надувному гумовому човні.

«Яка Венеція, такі і гондольєри», – жартують у коментарях користувачі.

За прогнозами Харківського регіонального гідрометцентру, 28 травня погодні умови в місті і регіоні будуть непростими: грози очікуються протягом усього дня, а короткочасні дощі по області відзначаться значними обсягами. Місцями можливий град, а пориви вітру – до 15-20 градусів. При цьому повітря прогріється до +24 градусів.

Раніше ми писали про те, що в Харкові через прорив труби вулицю Київську залило гарячою водою, якою були змушені їздити водії. В коментарях один з читачів назвав побачену картину «санітарним виварюванням авто».

Зазначимо, що наймасштабніше затоплення вулиці окропом спостерігалося у Харкові в квітні минулого року.

Паблыки у соціальних мережах облетіло фото автомобіля неподалік станції метро «Київська», на даху якого сидять двоє чоловіків і чекають на підмогу. Навколо них пара, а під колесами окріп.

Нагадаємо, у Харкові водій потрапив у пастку комунальників разом з авто.

Як повідомляла Politeka, Харків йде під воду.

Також Politeka писала, що комунальники влаштували погром у Харкові.