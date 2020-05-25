Погода на новому тижні в Харкові і регіоні змусить засумніватися у тому, що літо вже стоїть на порозі

З понеділка по п'ятницю дощитиме і буде сиро, передає Politeka.net з посиланням на Харківський регіональний гідрометцентр.

У понеділок, 25 травня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вдень – місцями невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.

Вітер південно-східний, 7-12 метрів у секунду.

Температура повітря вдень – від +16 до +18 градусів.

У вівторок, 26 травня, очікується хмарна погода, вночі невеликий дощ. Вдень також не обійдеться без опадів. За інформацією синоптиків, в регіоні можливий короткочасний дощ, місцями гроза.

Вітер північно-східний, 7-12 метрів у секунду. Температура повітря вночі 7 – 12 градусів тепла, вдень +11 +16.

У середу, 27 травня, хмарно з проясненнями. Місцями короткочасний дощ, вдень – з грозами. Вітер південно-східний, 7-12 метрів у секунду.

Що стосується температури повітря, то вночі вона становитиме +7 +12, а вдень від +14 до +19.

Четвер, 28 травня, також сонцем не порадує. Очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза.

Вітер південно-східний, 7-12 метрів у секунду, місцями пориви до 15-20 метрів.

Температура повітря вночі +8 +13 градусів тепла, вдень +17 +22.

Останній робочий день тижня, 29 травня, буде хмарним, проте дуже теплим. Часом дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 7-12 метрів у секунду.

Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, вдень 20 – 25 вище нуля.

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