Погода на новому тижні в Харкові і регіоні змусить засумніватися у тому, що літо вже стоїть на порозі
З понеділка по п'ятницю дощитиме і буде сиро, передає Politeka.net з посиланням на Харківський регіональний гідрометцентр.
У понеділок, 25 травня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вдень – місцями невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.
Вітер південно-східний, 7-12 метрів у секунду.
Розкрито секрет, чому Меган Маркл і принц Гаррі втекли з королівського палацу: "Вже дуже давно..."
Дочка довела Галкіна до блаженства, Пугачова навчила: "Це ж Аллуся так робить", відео
"На 1000 гривень менше": з рахунків українців зникають гроші, ПриватБанк зробив важливу заяву
53-річна Ольга Сумська в мережива і шовку показала, як спокушає чоловіка: "Вау, яка..."
Температура повітря вдень – від +16 до +18 градусів.
У вівторок, 26 травня, очікується хмарна погода, вночі невеликий дощ. Вдень також не обійдеться без опадів. За інформацією синоптиків, в регіоні можливий короткочасний дощ, місцями гроза.
Вітер північно-східний, 7-12 метрів у секунду. Температура повітря вночі 7 – 12 градусів тепла, вдень +11 +16.
У середу, 27 травня, хмарно з проясненнями. Місцями короткочасний дощ, вдень – з грозами. Вітер південно-східний, 7-12 метрів у секунду.
Що стосується температури повітря, то вночі вона становитиме +7 +12, а вдень від +14 до +19.
Четвер, 28 травня, також сонцем не порадує. Очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза.
Вітер південно-східний, 7-12 метрів у секунду, місцями пориви до 15-20 метрів.
Температура повітря вночі +8 +13 градусів тепла, вдень +17 +22.
Останній робочий день тижня, 29 травня, буде хмарним, проте дуже теплим. Часом дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 7-12 метрів у секунду.
Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, вдень 20 – 25 вище нуля.
Нагадаємо, погода знову розбушувалася, грозові дощі і +23 зведуть українців з розуму.
Як повідомляла Politeka, атмосферні фронти потріпають Україну, погода готує нове випробування.
Також Politeka писала, що потужна стихія увірвалася Україну, дощі з грозами готують удар.