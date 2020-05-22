Харків'ян, які скучили за пікніками і шашликами на природі, прийдешні вихідні не дозволять по-повній насолодитися весною

За прогнозами синоптиків Харківського регіонального гідрометцентру, вихідні будуть прохолодними і сирими.

У суботу, 23 травня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, п'ять-десять метрів за секунду.

Вночі температура повітря опуститься до двох-семи градусів вище нуля, вдень +10 +15 градусів вище нуля.

Найвища температура повітря цього дня за останні 130 років спостережень була зафіксована в 2005 році, коли стовпчики термометрів піднялися до +32,7. Найхолодніше 23 травня спостерігали в 1946 році: всього +3,4 вище нуля.

23 травня відзначається день апостола Симона Зилота. У народі цей день називався Семик. Чому така назва, невідомо, але земля в цей день вважалась іменинницею. Працювати у цей день на землі не можна було, оскільки вона повинна відпочивати. 23 травня ходили по лісах і галявинах, збираючи різні трави, яким приписували особливу цілющу силу. Наші пращури помітили, що холодний день на Симона обіцяє хороший врожай зернових культур.

У неділю, 24 травня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, п'ять-десять метрів за секунду.

Вночі температура повітря становитиме від +2 до +7, вдень +12 +17.

Температурні рекорди у цей день зафіксовані у 2005 році (+31,4) і в 1955-му (+3,5).

24 травня відзначається день пам'яті святих рівноапостольних Мефодія і його брата Кирила, священномученика Мокія. Цей День вважається показником погоди для всього літа. Якщо мокро, то і все літо буде мокрим, і навпаки. «Якщо багряний схід сонця, а вдень дощ - літо мокре і грозове прийде». Якщо поземний туман з'являвся увечері і розходився до сходу Сонця, то чекали негоди.

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