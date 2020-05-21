Поки в міськраді переконують, що в Харкові активно ремонтуються під'їзди і двори, жителі обласного центру продовжують щодня ризикувати здоров'ям

Мова йде про розбиті сходинки біля під'їздів, які часто ще й без поручнів.

Черговий тому приклад опублікували в групі «Типове ХТЗ».

На знімках – ганок багатоповерхового будинку по вулиці Мохначанська, 75. Як видно на фото, сходи зруйновані практично повністю, а через залізні кутики, які раніше тримали бетонні сходинки, без проблем можна перечепитися і полетіти на асфальт.

У коментарях під публікацією розгорілася жвава дискусія на тему, хто повинен ремонтувати такі сходинки: комунальники чи самі мешканці будинку.

«Як таке могло залишитися. Начебто вже все і скрізь переремонтували?...☝️😳», «Мужики в під'їзді є? Чи ви чекаєте, що вам Гепа зробить?», «От ви там живете, вам подобається дуже такий щоденний треш, якщо б не подобалося, вже б щось зробили, а не постили у соцмережі», «Пишуть, типу «ми за це платимо». Мішок цементу, піску і щебеню. В перерахунку на горілку – 2 пляшки. Руки є?», «Тут всього 4 сходинки, скиньтеся і відремонтуйте (квартири приватизовані) ваша власність. А то більше понтів, ніж роботи. Ніхто не хоче робити життя кращим, усі чекають, що хтось зробить. Зроблене своїми руками більше б цінували і не псували», «Гроші за обслуговування будинку комунальник беруть, але нічого не роблять. Хочуть і гроші брати, і щоб люди самі все робили. Це не правильно», – пишуть в коментарях.

Раніше ми розповідали, що, за словами Геннадія Кернеса, для ремонту всіх проблемних під'їздів у Харкові потрібно 10 років.

«Ремонт житлового фонду — це дуже важливе питання. У нас у комунальній власності перебуває 8 000 будинків і понад 20 000 під'їздів. Ремонт потрібен скрізь. На сьогодні відремонтували понад 4 000 під'їздів і ще залишилося 16 000. Якщо ми щороку робимо по 1500 – 2000 під'їздів, порахуйте, скільки треба років», – розповів він.

Нагадаємо, підлеглі Кернеса жорстоко побили пенсіонера в Харкові.

Як повідомляла Politeka, менеджери Кернеса загнали в рекордні борги комунальні підприємства.