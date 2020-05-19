В Харкові і області поліція розшукує безвісти зниклу дівчину

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі поліції в Харківській області.

Відомо, що 17-річна Маргарита Гарібян 18 травня пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

На момент зникнення дівчина була одягнена в чорну джинсову куртку, чорні кросівки Nike. При собі мала рожеву сумку.

Прикмети: зріст 172 см, довге волосся, середньої статури. На руках є шрами в районі кисті.



Якщо ви володієте будь-якою інформацією про зниклого, просимо повідомити її в Немишлянського відділу поліції за телефонами: 102, 93-50-40, 0956641561 або іншим зручним для вас способом.



Раніше ми повідомляли, що в Харкові поліція розшукує неповнолітню дівчину.

Віолетта Єрмілова 2006 року народження пішла з дому о шостій годині вечора 9 травня і досі не повернулася.

За словами співробітників Індустріального відділу поліції, підліток пішла після сварки з матір'ю, і з тих пір про її місцезнаходження нічого невідомо.

Прикмети зниклої: на вигляд 13-14 років, висока, повної статури, довге русяве волосся.

Якщо комусь відома будь-яка інформація про розшукуваної, прохання повідомити до Індустріального відділу поліції по телефону: (0572) 93-31-15.

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