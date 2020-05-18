Новий тиждень буде похмурим і дощовим
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківський регіональний гідрометцентр.
У понеділок, 18 травня, у Харкові та області хмарно з проясненнями. Вдень невеликі короткочасні дощі, місцями можливі грози. Вітер північно –західний, 7 – 12 метрів в секунду. Вдень можливі пориви до 15-20 метрів.
Температура повітря вдень +14 +19 по області та +17 + 19 по місту.
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У вівторок, 19 травня, мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів в секунду.
Температура повітря вночі +4 +9, а вдень – від 14 до 19 градусів тепла.
У середу, 20 травня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі короткочасний дощ, вдень невеликий дощ, який не затягнеться надовго. Місцями грози. Вітер північно - західний, 7 - 12 метрів в секунду.
Вночі стовпчики термометрів покажуть 7 – 12 градусів тепла, вдень потеплішає до +17.
У четвер, 21 травня, очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно - західний, 7 - 12 метрів в секунду.
Що стосується тепла за вікном, то вночі температура повітря складе +3 +8, а вдень потеплішає до +11 +16.
Останній робочий день тижня, п'ятниця, 22 травня, принесе мінливу хмарність. Вночі синоптики не обіцяють дощі, вдень можливі невеликі короткочасні опади. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів в секунду.
Вночі термометри покажуть +3 +8, вдень +11 +16 градусів.
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