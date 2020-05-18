Робочі дні будуть сирими і досить прохолодними

Новий тиждень буде похмурим і дощовим

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківський регіональний гідрометцентр.

У понеділок, 18 травня, у Харкові та області хмарно з проясненнями. Вдень невеликі короткочасні дощі, місцями можливі грози. Вітер північно –західний, 7 – 12 метрів в секунду. Вдень можливі пориви до 15-20 метрів.

Температура повітря вдень +14 +19 по області та +17 + 19 по місту.

У вівторок, 19 травня, мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів в секунду.

Температура повітря вночі +4 +9, а вдень – від 14 до 19 градусів тепла.

У середу, 20 травня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі короткочасний дощ, вдень невеликий дощ, який не затягнеться надовго. Місцями грози. Вітер північно - західний, 7 - 12 метрів в секунду.

Вночі стовпчики термометрів покажуть 7 – 12 градусів тепла, вдень потеплішає до +17.

У четвер, 21 травня, очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно - західний, 7 - 12 метрів в секунду.

Що стосується тепла за вікном, то вночі температура повітря складе +3 +8, а вдень потеплішає до +11 +16.

Останній робочий день тижня, п'ятниця, 22 травня, принесе мінливу хмарність. Вночі синоптики не обіцяють дощі, вдень можливі невеликі короткочасні опади. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів в секунду.

Вночі термометри покажуть +3 +8, вдень +11 +16 градусів.

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