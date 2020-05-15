П'ятниця 15 травня стала воістину «чорною» через кількість дивних смертей у Харкові

У соцмережах очевидці повідомили про те, що за день троє старих людей випали з вікон багатоповерхівок, причому ніхто з них не вижив, передає Politeka.net.

Так, труп 68-річного чоловіка виявили вранці на козирку під'їзду на вул. Дружби Народів, 233. Відповідне фото опублікували у групі «ХС Харків».

На вулиці Олександра Зубарєва біля під'їзду багатоповерхівки очевидці в дев'ять годин ранку виявили труп 92-річного старого. Поліція встановила, що він випав з вікна квартири на 16 поверсі.

За словами правоохоронців, на тілах обох загиблих відсутні сліди насильницької смерті.

Ще одна трагедія сталася на вулиці Амосова,25. Там 94-річна жінка впала з балкону багатоповерхівки, приземлившись на дах аптеки. Від отриманих травм пенсіонерка померла миттєво.

Користувачі висловили свою думку з приводу трагедій.

«Тому що цей карантин людей доводить до відчайдушності: ні роботи, ні грошей, літні люди не доїдуть на дачу чи город, і у них починається депресія», «Я не зрозумію, що за такий флешмоб сьогодні у людей похилого віку!?!👀 Кошмар, 3й стрибун за сьогодні...», «Сумно, безнадія», «А що цим людям залишається зробити?», – пишуть в коментарях.

Відзначимо, що напередодні звів рахунки з життям 28-річний харків'янин, стрибнувши з залізничного мосту.

За даними соцмереж, загиблим виявився Євген Дерябін 1992 року народження, страждав спадковим захворюванням. Його шукали з 12 травня. В останній раз його бачили на вулиці Танкопія.

Нагадаємо, у Харкові жінка без одягу налякала городян.

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