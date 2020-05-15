На вихідних на харків'ян очікує дощова погода

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У суботу, 16 травня, синоптики обіцяють хмарну з проясненнями погоду і невеликий, місцями помірний дощ.

Вітер змінних напрямків, три – вісім метрів у секунду.

Температура повітря вночі 4 – 9 градусів тепла, вдень +10 +15.

За останні 130 років спостереження за погодою найспекотнішим цей день був у 1975 році, коли повітря прогрілося до +29,1, а найхолоднішим – у 1954-у. Тоді стовпчики термометрів показували +4 градуси.

У цей день вшановується пам'ять мучеників Тимофія і Маври. У народі святу називали «Мавра - Зелений Борщ», прозвану так через молоду кропиву і щавель, з яких варили пустий борщ. Ще її називали «Маврою-Молочницею», оскільки у корів збільшувався удій. «Коли на Мавру квітне черемха — завжди холод живе». Наші пращури вважали, що цвіт черемхи холод приносить.

У неділю, 17 травня, мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ.

Вітер західний, 5 – 10 метрів у секунду.

Температура повітря вночі +5 +10, вдень +14 +19.

У 1975 році в цей день стовпчики термометрів показували +30,6, а найхолоднішим 17 травня було в 2000-му: всього +3,9.

17 травня вшановується пам'ять мучениці Пелагії, діви Тарсійської. У минулі часи в цей день рубали дерево на вичинку ложок. Наші пращури на Пелагею чекали сильного дощу, оскільки він приносить врожай чистий і рясний. У цей час зеленіє дуб, зацвітає вишня, яблуні, груші, ранні сорти калини, шипшини.

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