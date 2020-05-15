На выходных харьковчан ожидает дождливая погода

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В субботу, 16 мая, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду и небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер переменных направлений, три – восемь метров в секунду.

Температура воздуха ночью 4 – 9 градусов тепла, днем +10 +15.

За последние 130 лет наблюдения за погодой самым жарким этот день был в 1975 году, когда воздух прогрелся до +29,1, а самым холодным – в 1954-м. Тогда столбики термометров показывали +4 градуса.

В этот день почитается память мучеников Тимофея и Мавры. В народе святую называли «Мавра - Зеленые Щи», прозванной так из-за молодой крапивы и щавеля, из которых варили пустые щи. Еще ее называли «Маврой-Молочницей», так как у коров увеличивался удой. «Когда на Мавру цветет черемуха — всегда холод живет». Наши предки считали, что цвет черемухи холод приносит.

В воскресенье, 17 мая, переменная облачность. Ночью без осадков, а днем местами небольшой кратковременный дождь.

Ветер западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +5 +10, днем +14 +19.

В 1975 году в этот день столбики термометров показывали +30,6, а самым холодным 17 мая было в 2000-м: всего +3,9.

17 мая почитается память мученицы Пелагии, девы Тарсийской. В прежние времена в этот день рубили дерево на выделку ложек. Наши предки на Пелагею ждали сильного дождя, поскольку он приносит урожай чистый и обильный. В это время зеленеет дуб, зацветают вишни, яблони, груши, ранние сорта калины, шиповника.

Напомним, ливни и грозы отступят, но май готовит новое испытание украинцам.

Как сообщала Politeka, май нанесет новый холодный удар, названа дата: важное предупреждение синоптика.

Также Politeka писала, что аномальная буря обрушилась на Украину: появились кадры из эпицентра.