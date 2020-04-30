Кабмін вирішив заробити на українцях, які працюють за кордоном, і «поплутав береги»

Таку думку на своїй сторінці висловив керівник «Харківського антикорупційного центру», депутат облради Дмитро Булах.

Він опублікував скрін матеріалу про те, що уряд, зі слів глави Кабміну Дениса Шмигаля, готовий до переговорів з європейськими державами, які висловлять бажання офіційно запросити українців на сезонні роботи.

«Ми не в рабстві і навіть не піддані, ми - громадяни і право на виїзд за кордон нам гарантоване Конституцією. Що означає готові до переговорів, б**? Що це за умови? Кожен окремий індивід власник свого життя і свого тіла, ви до нього відношення не маєте ніякого. Ау! Ви там з дуба впали чи що?», – обурюється Булах.

Він цікавиться, чи не хоче, часом, уряд знову «заробити». Цього разу в поле зору чиновників потрапили люди, які пашуть на чужині, щоб прогодувати свої сім'ї.

«Дійсно, такі мільярдні потоки пропадають. Нехай дядькові занесуть копієчку і все поїде. Я вгадав?», – пише депутат.

Булах пояснив, чому чиновникам не слід робити те, що вони декларують:

«Одна проблема - ви до цих людей ніякого відношення не маєте, і ви вже трохи ох*їли постійно вилазити за межі повноважень».

Нагадаємо, українців готові випустити на заробітки за кордон, Шмигаль зробив заяву.

Як повідомляла Politeka, українців вивозять рятувати Польщу, з'явилося термінове запрошення.

Також Politeka писала, що українцям розповіли, коли вони зможуть полетіти в Європу: що важливо знати.