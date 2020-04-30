Вихідні принесуть на Харківщину вже практично літнє тепло

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У п'ятницю, 1 травня, синоптики обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер південний, від трьох до восьми метрів у секунду.

Вночі температура повітря становитиме 5-10 градусів тепла, вдень підніметься до +21 +26.

1 травня відзначається день святого Косми, єпископа Халкідонського. З цього дня вже можна висаджувати різні овочі. У давнину з цього приводу говорили: «Сій моркву і буряк на Кузьму». У минулі часи вважалось, що якщо початок травня теплий, то в кінці обов'язково будуть холоду, і навпаки. Це час ранніх гроз. На початку травня цвіте в'яз, аґрус, зеленіє чорна смородина.

У суботу, 2 травня, також буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер зміниться на південно-східний, 5-10 метрів у секунду.

Температура повітря вночі – 8 – 13 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначок +22 +27.

У цей день вшановується пам'ять преподобного Івана Старопечерника, У народі цього святого називали Іваном Воїном і вірили в нього як спасителя від злодіїв. У цей день був звичай розстилати на землі полотна, класти пироги. Таким чином наші пращури пригощали весну, щоб вона дала хороший врожай. У цей час зацвітає бузина, жовта акація, польовий клен, осина.

Неділя, 3 травня, в деталях повторить суботні показники.

3 травня відзначається день пам'яті Федора Трихини. З давніх часів існує традиція у цей день поминати своїх померлих родичів і відвідувати кладовища. Спостерігаючи за погодою, наші пращури помітили, що дощ у цей день завжди є передвісником хорошого врожаю.

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