Выходные принесут на Харьковщину уже практически летнее тепло

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В пятницу, 1 мая, синоптики обещают переменную облачность, без существенных осадков. Ветер южный, от трех до восьми метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит 5-10 градусов тепла, днем поднимется до +21 +26.

1 мая отмечается день святого Космы, епископа Халкидонского. С этого дня уже можно высаживать разные овощи. В старину по этому поводу говорили: «Сей морковь и свеклу на Кузьму». В прежние времена считалось, что если начало мая теплое, то в конце обязательно будут холода, и наоборот. Это время ранних гроз. В начале мая цветет вяз, крыжовник, зеленеет черная смородина.

В субботу, 2 мая, также будет переменная облачность без серьезных осадков. Ветер сменится на юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – 8 – 13 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до отметок +22 +27.

В этот день почитается память преподобного Иоанна Ветхопещерника, В народе этого святого называли Иваном Воином и верили в него как в избавителя от воров. В этот день был обычай расстилать на земле холсты, класть пироги. Таким образом наши предки угощали весну, чтобы она дала хороший урожай. В это время зацветает бузина, желтая акация, полевой клен, осина.

Воскресенье, 3 мая, в деталях повторит субботние показатели.

3 мая отмечается день памяти Феодора Трихины. С давних времен существует традиция в этот день поминать своих умерших близких и посещать кладбища. Наблюдая за погодой, наши предки заметили, что дождь в этот день всегда является предвестником хорошего урожая.

Напомним, украинцев предупредили об аномальной погоде в мае.

Как сообщала Politeka, ученые предупредили об апокалипсисе, пострашнее пандемии: "сотни миллионов пострадают".

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