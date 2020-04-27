На цьому тижні на харків'ян чекає весь асортимент небесної канцелярії – від заморозків до +24 градусів

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У понеділок, 27 квітня вдень синоптики обіцяють невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 метрів у секунду, місцями пориви до 15-20 метрів.

Повітря вдень прогріється до +10 +15 градусів по області, по місту +11 +13.

У вівторок, 28 квітня, очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 метрів у секунду.

Вночі температура від одного до шести градусів тепла, на поверхні грунту заморозки від нуля до мінус трьох градусів.

Вдень повітря прогріється до 11 – 16 градусів вище нуля.

Середа, 29 квітня, очікується без опадів, з мінливою хмарністю. Вітер південно-західний, 7-12 метрів у секунду.

Вночі температура повітря – від двох до семи градусів тепла, на поверхні грунту місцями заморозки від нуля до мінус трьох градусів. Вдень потеплішає до 16 – 21 градусів.

Останній робочий день тижня, 30 квітня, також обійдеться без опадів. Синоптики прогнозують мінливу хмарність.

Вітер південно-західний, 7-12 метрів у секунду. Температура повітря вночі +5 +10 градусів, удень повітря прогріється до +24 градусів.

Раніше ми повідомляли, що через зміну клімату в Україні можуть з'явитися пустелі і напівпустелі. Таку думку озвучив кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич. За його словами, в зоні ризику знаходяться Одеська, Миколаївська і Херсонська області. У цих областях постійно тримається антициклон.

Ми також писали, що через зміни клімату в Україні можуть з'явитися пустелі і напівпустелі. Таку думку озвучив кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич.

За його словами, в зоні ризику знаходяться Одеська, Миколаївська та Херсонська області. У цих областях постійно тримається переважає антициклон.

Він звернув увагу на те, що катастрофічна ситуація склалася на півдні Одеської області, в місті Ізмаїл, оскільки минулий рік там виявився рекордно сухим, і з початку 2020 року рясних дощів також не було.

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