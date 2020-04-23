На Харківщині священник, добряче підігрітий алкоголем, влаштував справжній трилер з гонитвою та затриманням

Інцидент стався в Золочеві, де поліцейські на вулиці звернули увагу на автомобіль Volkswagen, траєкторія руху якого стривожила правоохоронців, передає Police Control Ukraine.

Вони відразу ж попросили водія зупинитися, але той проігнорував вимогу копів і натиснув педаль газу.

Патрульні погналися за автомобілем, і вже майже за межею міста їм вдалося зупинити транспортний засіб. За кермом був священик, отець Богдан, якому зовсім недавно жителі селища збирали гроші на лікування від цирозу печінки.

Панотець був настільки п'яний, що не зміг назвати своє ім'я і ледве стояв на ногах.

На батюшку склали протокол за ст 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп'яніння).

У коментарях під публікацією користувачі не пошкодували сарказму:

«Нічого особистого, тільки бізнес.😁😂😃», «Нічо ви не розумієте, грішники. Вилікувався і відзначив», «РПЦ - вона така... )», «Йому той штраф по барабану – лоховська паства скинеться і сплатить».

Раніше ми розповідали про те, що п'яний піп влаштував розборки з рукоприкладством прямо на похоронах. Причиною такої поведінки стало останнє бажання покійної — вона просила покликати на своє відспівування священика з сусіднього села. Родичі так і вчинили. Запросили священика з сусіднього села, який провів обряд відспівування. Раптом з'явився цей розлючений поп в алкогольному сп'янінні. Обзивав всіх людей і родичів покійної матюками і посилав прокляття.

Священник напал на верующих 😱 Священник Ион Зику устроил драку на похоронах в селе Шальвирий Векь /р-он Дрокия/ Причиной такому поведению стало последнее желание усопшей - она просила пригласить на своё отпевание священника из соседнего села. Родственники так и поступили. Пригласили священника из соседнего села, который провел обряд отпевания. Вдруг появился этот обозленный поп в алкогольном опьянении. Обзывал всех людей и родственников усопшей матерными словами и посылал проклятия. Скандал разразился 20 июля и уже 21-го в воскресенье на сельском совете было принято решение выгнать этого попа и опечатать приход до тех пор пока Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove не разберется в случившемся. Gepostet von StopHam Moldova am Dienstag, 23. Juli 2019

Після скандалу в сільській раді було вирішено вигнати попа і закрити його прихід.

Нагадаємо, п'яний священик влаштував ДТП і «пустився у всі тяжкі».

Як повідомляла Politeka, священик «під градусом» влаштував моторошну лобову ДТП.

Також Politeka писала, що дружні посиденьки закінчилися трагедією на Харківщині.