На Харківщині священник, добряче підігрітий алкоголем, влаштував справжній трилер з гонитвою та затриманням
Інцидент стався в Золочеві, де поліцейські на вулиці звернули увагу на автомобіль Volkswagen, траєкторія руху якого стривожила правоохоронців, передає Police Control Ukraine.
Вони відразу ж попросили водія зупинитися, але той проігнорував вимогу копів і натиснув педаль газу.
Патрульні погналися за автомобілем, і вже майже за межею міста їм вдалося зупинити транспортний засіб. За кермом був священик, отець Богдан, якому зовсім недавно жителі селища збирали гроші на лікування від цирозу печінки.
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Панотець був настільки п'яний, що не зміг назвати своє ім'я і ледве стояв на ногах.
На батюшку склали протокол за ст 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп'яніння).
У коментарях під публікацією користувачі не пошкодували сарказму:
«Нічого особистого, тільки бізнес.😁😂😃», «Нічо ви не розумієте, грішники. Вилікувався і відзначив», «РПЦ - вона така... )», «Йому той штраф по барабану – лоховська паства скинеться і сплатить».
Раніше ми розповідали про те, що п'яний піп влаштував розборки з рукоприкладством прямо на похоронах. Причиною такої поведінки стало останнє бажання покійної — вона просила покликати на своє відспівування священика з сусіднього села. Родичі так і вчинили. Запросили священика з сусіднього села, який провів обряд відспівування. Раптом з'явився цей розлючений поп в алкогольному сп'янінні. Обзивав всіх людей і родичів покійної матюками і посилав прокляття.
Після скандалу в сільській раді було вирішено вигнати попа і закрити його прихід.
Нагадаємо, п'яний священик влаштував ДТП і «пустився у всі тяжкі».
Як повідомляла Politeka, священик «під градусом» влаштував моторошну лобову ДТП.
Також Politeka писала, що дружні посиденьки закінчилися трагедією на Харківщині.