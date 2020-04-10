Карантин, введений через епідемію китайського вірусу, вніс свої корективи у святкування Пасхи

На Харківщині заходи з нагоди свята пройдуть 18-19 квітня і будуть відрізнятися від традиційних, передає Politeka.net з посиланням на ГУ Нацполіції в Харківській області.

Богослужіння пройдуть у 130 храмах Харкова й області. Очікується, що участь у цих заходах візьмуть близько 10 тисяч громадян. До забезпечення правопорядку планують залучити близько 400 співробітників поліції і 160 військовослужбовців Нацгвардії.

Щоб уникнути порушень умов карантину, всі служби проводитимуться в закритому храмі без доступу людей у приміщення будівлі. Перебування громадян під час богослужіння в приміщенні церкви вже вважатиметься порушенням карантину і спричинить штраф й опечатування храму.

А от перебування на прилеглій до храму території дозволено з дотриманням вимог постанови КМУ в захисній масці і рукавичках з урахуванням відстані між віруючими до двох метрів.

По закінченні богослужіння храм може бути відкритий протягом дня для відвідування парафіянами, але за умови перебування в приміщенні не більше двох осіб одночасно. Також на час карантину й особливих заходів у храмах не будуть проводитися хрещення, вінчання та інші обряди.

Правоохоронці закликали громадян дотримуватися карантину і враховувати той факт, що патрулювання прилеглої до храмів території у дні святкових богослужінь буде проводитися в посиленому варіанті.

Що ж стосується богослужінь, то представники церков закликали вірян взяти участь у молитвах за допомогою засобів трансляції.

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