Поки на сході України кращі чоловіки країни захищають батьківщину від російських окупантів, в тилу кипить робота по фінансуванню бойовиків

На Харківщині контррозвідка СБУ викрила нарахування незаконних соцвиплат жителям ОРДЛО, серед яких проросійські бойовики. Про це повідомляє Politeka з посиланням на інформацію прес-секретаря УСБУ в Харківській області Владислава Абдули.

Оперативникам СБУ вдалося з'ясувати, що мешканка Донецької області організувала незаконну схему допомоги жителям ОРДЛО. Вона за грошову винагороду пропонувала жителям тимчасово окупованих територій сприяння в безпідставній виплаті пенсій та інших видів державної соціальної допомоги.

Заручившись підтримкою співробітників так званих правоохоронних органів «молодих республік» та органів соціального захисту «Л/ДНР», жінка оформляла документи на громадян, які постійно проживали в ОРДЛО. Серед «клієнтів» зловмисниці виявилися бойовики і «мертві душі».

Частину доходів злочинниця передавала представникам «МДБ Л/ДНР», допомагаючи їм матеріально.

Коли оперативники нагрянули з обшуками до фігурантів справи за місцем проживання в Слов'янску та Бахмуті, то знайшли і вилучили документи з доказами, а також понад 2,3 млн. російських рублів, які, імовірно, призначалися для фінансування терористичних організацій.

Зараз вирішується питання про повідомлення организаторці протиправної схеми про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, ватажок бойовиків "ДНР" зізнався в обстрілі.

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