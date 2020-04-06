У Харкові 41-річний шахрай присвоїв п'ять квартир, господарі яких померли, а спадкоємці не встигли вступити в права володіння або ж відсутні
Діяв зловмисник не один: однією з п'яти квартир він заволодів за допомогою 25-річного спільника, передає Politeka з посиланням на інформацію прес-служби обласної прокуратури.
За словами керівника Харківської місцевої прокуратури №4 Володимира Купріянова, протягом 2018-2019 років зловмисники відшукували на території Харкова квартири, власники яких у них або не проживали, або померли, а спадкоємців немає, або ж вони ще не встигли оформити на себе спадщину.
Щоб привласнити житло, злочинці відчужували його обманним шляхом, використовуючи підставних осіб та підроблені документи.
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Загальна сума збитків, завданих спадкоємцям померлих і територіальній громаді, складає понад три мільйони гривень.
Суд затримав обох підозрюваних й обрав їм запобіжний захід – утримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває.
Раніше ми розповідали про те, що в столиці активізувалися шахраї, які під виглядом противірусної обробки грабують кияян, котрі відкрили їм двері.
«Алгоритм простий – відкривають вхідні двері, газовим балончиком задувають в обличчя і грабують. Не знаю наскільки правдива інформація, але краще підстрахуватися», – пише в мережі користувач Дмитро Дубовик.
Ми також розповідали, що 36-річний харків'янин три роки обманював довірливих городян, видаючи себе кожен раз за іншу людину. З липня 2013 по липень 2016-го, чоловік зумів обвести навколо пальця заможних бізнесменів, самотніх жінок, випадкових знайомих. Для кожної з «жертв» у нього була своя історія і схема, він віртуозно входив у довіру і щосили цим користувався, виманюючи гроші.
Нагадаємо, шахрай придумав хитрий план по виманювання грошей.
Як повідомляла Politeka, у київської пари «віджали» квартири серед білого дня.
Також Politeka писала, що шахраї наживаються на довірливих городянах.