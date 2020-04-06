Епідемія китайського вірусу і карантин настільки налякали харків'ян, що заради збереження свого здоров'я вони готові на що завгодно

Останнім часом в соцмережах поширилася інформація про чудодійні магнітні дощечки, які посилюють імунітет, роблять організм стійким перед загрозами здоров'ю, в тому числі і відомим вірусом, передає «Город Х».

На дощечці достатньо просто посидіти кілька хвилин у день, щоб привести магнітне поле організму в порядок, за словами продавців. Задоволення це коштує недешево.

«Три роки тому стартовий набір з 5 штук коштував $3000 (мінімальна покупка). Зараз він коштує $400-500. Ці шахраї торгують дощечками не перший рік, штовхають їх довірливим пенсіонерам і зневіреним людям з важкими хворобами (онкологія, захворювання крові). Запевняють, що ця дощечка – панацея від усіх хвороб. В продажу не тільки ці дощечки, але і багато різних пірамідок й іншої нісенітниці», - пишуть у соцмережах.

У групі «Харків 1654» опублікували відео, як харків'янин приходить в офіс, де торгують дощечками по 50 тисяч гривень, розповідаючи про шахрайську схему, а також показує, що викликав поліцію, яка повинна розібратися в тому, чи є у товару всі необхідні документи, що підтверджують його ефективність.

Люди, які раніше попалися на гачок маркетологів і купили дощечку, скаржаться на те, що це – розвод чистої води.

«Чому інформації про цих аферистів не було восени 2006 року, коли я придбав за дві з чимось тисячі гривень ось цей LACKEY? У мене досі вдома валяється цей так званий «ексклюзивний стаціонарний відновник і гармонізатор найважливіших функцій людини». З часом я зрозумів, що це нісенітниця повна», - зазначив Ігор Вірченко.

Чим закінчився візит поліції, поки невідомо, а от у коментарях відео викликало жваву дискусію.

«Аферюги! По голові б дати! В такий важкий час людей розводять!», «Не подобається – не купуй...а дівчата гарненькі», «а шо? мародерам можна на масках і продуктах, а цим чому не можна? врешті-решт, не подобається - не бери», «Цікаво подивитися на тих, хто готовий заплатити стільки за дощечку? Як тільки такі надрозуми заробляють такі гроші, куди влаштуватися, якщо так платять ідіотам? Що за 50 тисяч на деревинку витрачають», «Як оперативно спрацювали. А в супермаркети, де ціни завищені в рази, слабо нашій поліції. Або дорогу не знаєте?», «Вони вже багато років продають ці дощечки)) за принципом мережевого маркетингу», «Нормальні дощечки! Точно, що не гірші за ікони! Не зрозуміло мені обурення авторів посту! А раптом вони піднімають, таки, імунітет з колін не гірше благодатного вогню, перенесеного, до речі, в цьому році, з божою допомогою!», «купують "снадрозуми" а продають цілком звичайні, заповзятливі люди без совісті», – пишуть користувачі.

В Харькове сверхразумы продают "Досточки от коронавируса" за 50 тыс грн Gepostet von Харьков 1654 am Samstag, 4. April 2020

Нагадаємо, квартирні аферисти придумали нову схему розлучення на час карантину.

Як повідомляла Politeka, аферисти продають «ліки» від коронавіруса.

Також Politeka писала, що аферисти наживаються на карантині.