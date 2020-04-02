Стало відомо, скільки харків'ян померло від пневмонії

З'явилася статистика померлих від пневмонії за січень – березень 2020 року по Харківській області. Про це повідомили в прес-службі обладміністрації.

Так, за перші три місяці 2020 року зареєстровано 9 318 випадків пневмонії померли 42 людини.

За аналогічний період у минулому році було зафіксовано 4 253 випадку пневмонії померло 122 особи.

Всього за 2019 рік в регіоні діагностували 13 304 пневмонії, з них 420 – з летальним результатом.

Нагадаємо, що сім районів Харкова в четвер, 2 квітня, залишаться без води

Причина – ремонтні роботи, які проводять співробітники комунального підприємства «Харківводоканал». У деяких районах водопостачання планують відновити вже сьогодні ввечері, в деяких – завтра.

Також ми писали, що в мережі показали карантинний набір, який отримали повернулися з-за кордону громадяни Південної Кореї. Відповідне відео було опубліковано в Twitter. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

Карантнинный набір включає в себе засоби захисту і продукти харчування. В нього зокрема увійшли: 20 спеціальних масок KF-94 (вартість однієї такої 4-5 доларів), 25 звичайних масок, 500мл дезінфікуючого засобу і окремо дезифицирующее засіб для рук, термометри.

Також народ включає в себе продукти харчування: різне печиво, батончики, шоколад, желе, рис, м'ясо, різні супи, напої.

Зазначимо, відео викликало справжній переполох в мережі. Передплатники російської сторінки, яка перепостила відео, активно його коментують.

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