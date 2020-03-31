У наметах поставили піч і ліжка

У Харкові розгорнули намети для прийому заражених коронавирусом

Намети поставили на території 22-ї лікарні. Інформація про це з'явилася в місцевих ЗМІ і соцмережах, повідомляє Politeka.

В наметах лікарі зможуть проводити первинний огляд пацієнтів з коронавірусом і приймати рішення щодо їх подальшої госпіталізації. Всього 6 таких пунктів на Харківщині.

У кожному наметі знаходиться кілька розкладних ліжок з матрацами, твердопаливна піч.

За даними ДСНС, по всій Україні встановили 217 таких пунктів.

У мережі вже почали сміятися з таких вжитих заходів у нашій країні, порівнюючи з китайськими, де за тиждень збудували нову сучасну лікарню з усім потрібним для хворих коронавірусом.

Нагадаємо, що станом на ранок, 31 березня, кількість заражених в Україні зросло, серед жертв є навіть чиновники. Так, ввечері 30 березня в Моз України повідомили про 548 заражених коронавірусом. Загинуло 13 українців. Одужали 8.

Хвороба була виявлена у голови Закарпатської ОДА Григорія Самардака. За словами чиновника, хвороба підтвердилася лабораторно, у зв'язку з чим він пішов на самоізоляцію разом з сім'єю.

Також стало відомо, що 21-річна мешканка Броварів під Києвом успішно здолала хвороба. Тести показують негативний результат.

А вже колишній міністр охорони здоров'я Ілля Ємець перед відставкою розповів українцям, що уряд схвалив пропозицію відомства про те, що карантин в країні необхідно посилити.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Нагадаємо, Распутін передбачив, чим обернеться коронавірус для людства: "напередодні очищення".

Як повідомляла Politeka, вірусолог назвала препарати, які можуть протистояти хворобі: "Деактивує коронавірус".

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