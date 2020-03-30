Новий тиждень принесе різке похолодання і капризи погоди харків'яни відчують повною мірою вже у вівторок

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Понеділок, 30 березня, ще радує теплом, але буде хмарно з проясненнями. Вдень можливі невеликі дощі. Вітер північний, 7-12 метрів у секунду.

Температура повітря вночі +2 +7, вдень – від +12 до +17 по області і +14 +16 по місту.

У вівторок, 31 березня, температура повітря почне поступове зниження: вночі буде від +2 до +3, вдень – всього +4 +9 градусів вище нуля. Очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі місцями невеликий дощ, вдень – без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду.

А ось квітень почнеться з суттєвого зниження температури. За прогнозами синоптиків, у середу, 1 квітня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -3 -8 градусів морозу, вдень потеплішає до +3 +8.

У четвер, 2 квітня, вночі похолодає до дев'яти градусів морозу, вдень – потеплішає до +9. Мінлива хмарність, без опадів, Вітер південно-східний, 7-12 метрів в секунду.

Останній робочий день тижня візьме курс на потепління. У п'ятницю, 3 березня, хмарно з проясненнями. Вітер південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря від одного до шести градусів морозу вночі і +7 +12 – вдень.

За словами завідуючої відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДержНС та НАН України Віри Балабух, на тлі зміни клімату в світі вже в травні на території України очікується сильна посуха.

При цьому в квітні метеорологи прогнозують переважно теплу весняну погоду з температурою в діапазоні від +10 +12 градусів.

Раніше глава Лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краківська зазначила, що глобальне потепління може радикально вплинути на клімат в Україні вже до 2030 року.

Краківська пояснила, що Земля живе 60-річними циклами. Протягом 30 років температура підвищується, а наступні 30 років - знижується. І з 1998 року, згідно з такою циклічностю, мало розпочатися похолодання, проте ми спостерігаємо зовсім іншу картину. Температура швидко зростає під впливом глобального потепління.

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