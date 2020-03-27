Ажіотаж навколо коронавіруса накрутив ціни на продукти, що, як вважається, рятують від застуд

Так, в мережі неодноразово обговорювали ціни на лимони, які подорожчали до 115-120 гривень за кілограм, а тепер їх переплюнув часник, передає Politeka.

У групі «Харків 1654» очевидець опублікував фотографію цін в одному з фруктово-овочевих кіосків на вулиці Салтівське шосе.

Як видно на знімку, кілограм часнику коштує 190 гривень. Стільки ж молодого часнику можна купити на 20 гривень дешевше.

«Як вам ціни? Авокадо дешевше брати, ніж часник», – підписав знімок автор публікації.

«Спалити кіоск разом з часником 🤔», «палити, може, кіоск і не потрібно, а от як бактерицидний засіб - можна запросто :) ...але, краще таких свавільників відправити хвойні гілочки з шишками збирати - робити відвари і ними вулиці мити :)», «Де гарантія, що він не китайський?🤣 А доставка дорога🤣», «Ціни підняли бариги на 1 кілометрі... Людина, яка продає, сама, я думаю, в шоці, але торгувати потрібно... Іншого виходу немає!! Проїдь на 1 км і краще там ціни подивися.... Там все зросло на закупівлю... Всі там таряться... Звідти ноги ростуть», «золотий час бариг», – пишуть користувачі в коментарях.

Раніше ми розповідали, що у супермаркетах підігрівають ажіотаж нібито через відсутність продуктів.

Як розганяється «продуктова паніка» серед людей, яскраво показав запис, зроблений камерою спостереження в одному з супермаркетів.

На кадрах – молодий чоловік, який згрібає в візок продукти з полиць, а потім знімає порожні стелажі. Після того, як набраний необхідний контент, він спокійно викладає продукти назад. Зрештою "герой" взяв дві упаковки продуктів, залишив порожній візок і пішов на касу.

Ах ты ж сученыш! Gepostet von ХС • Харьков am Donnerstag, 19. März 2020

За кадром емоційно коментують ситуацію, зазначаючи, що саме такі персонажі і сіють паніку серед населення.

Нагадаємо, банки масово закривають відділення, українці спустошують свої рахунки.

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