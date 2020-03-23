У Харкові місцевих продавців почали масово штрафувати через порушення правил карантину

Співробітники правоохоронних органів приступили до перевірки дотримання карантинних заходів, введених в обласному центрі у зв'язку з епідемією коронавіруса. Про це повідомили в ГУ НПУ Харківської області.

Поліцейські перевірили продавців у Шевченківському, Індустріальному, Основ'янському, Новобоварском та ін. районах міста.

Так, з-за очевидних порушень вимог карантину відкрито три кримінальні провадження. Крім того, адміністративні заходи прийняті до десятків підприємців, які не припинили господарську діяльність (в основному, це стосується торгівлі та надання дрібних послуг).

Порушникам доведеться розщедритися на штрафи: вони становлять від 17 до 170 тисяч гривень.

Аналогічна робота проводиться і на території районів області, додали в ГУ Національної поліції.

Нагадаємо, що «У боротьбі з коронавірусом всі засоби хороші», – вирішив митрополит УПЦ МП Онуфрій і зробив посильний внесок у захист харків'ян від епідемії

Він здійснив хресний хід навколо міста з іконами Озерянської Божої матері, а також Новомученніков і Сповідників.

Митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій та інші служителі провели молебні біля поклонних хрестів на в'їзді у Харків.

В єпархії повідомили, що вони «підносили молитви до Господа Бога, Всемилостивій Владичице Богородице, святим угодникам про позбавлення від згубної пошесті і смертоносної зарази, осяявши місто і його жителів чудотворним образом і покроплю святою водою».

Раніше ми розповідали про те, що в Росії «бойові бабки» Путіна провели ритуал очищення РФ від коронавіруса. Відповідне відео викликало в мережі гомеричний регіт.

В кадрі – шість жінок пенсійного віку, саме тієї категорії, яка, між іншим, є найбільш вразливою для коронавіруса.

В руках все тримають кольорові плакати з роздрукованим на них зображенням вірусу. «Заспівувач» виголошує промову, від якої, напевно, у американського президента Дональда Трампа вуха горіли червоним полум'ям.

"Бойові загони" путіна показують боротьбу з коровірусом в россії. Авжеж не забули згадати Америку і Трампа. Тут навіть і діагноз поставити важко.

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Нагадаємо, патріарх Кирило видав світу молитву від коронавіруса.

Як писала Politeka, мережа підірвав потік які сумують на карантині котів, забавні кадри: «Яка там робота».

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