«У боротьбі з коронавірусом всі засоби хороші», – вирішив митрополит УПЦ МП Онуфрій і зробив посильний внесок у захист харків'ян від епідемії

Він здійснив хресний хід навколо міста з іконами Озерянської Божої матері, а також Новомучеників і Сповідників, передає NewsRoom.

Митрополит Харківський і Богодухівський Онуфрій та інші служителі провели молебні біля поклонних хрестів на в'їзді у Харків.

В єпархії повідомили, що вони «підносили молитви до Господа Бога, Всемилостивої Владичиці Богородиці, святим угодникам про позбавлення від згубної пошесті і смертоносної зарази, осяявши місто і його жителів чудотворним образом і окроплюючи святою водою».

Раніше ми розповідали про те, що в Росії «бойові бабки» Путіна провели ритуал очищення РФ від коронавіруса. Відповідне відео викликало в мережі гомеричний регіт.

У кадрі – шість жінок пенсійного віку, саме тієї категорії, яка, між іншим, є найбільш вразливою для коронавіруса.

В руках все тримають кольорові плакати з роздрукованим на них зображенням віруса. «Заспівувач» виголошує промову, від якої, напевно, в американського президента Дональда Трампа вуха горіли червоним полум'ям.

"Бойові загони" путіна показують боротьбу з коровірусом в россії. Авжеж не забули згадати Америку і Трампа. Тут навіть і діагноз поставити важко.

🔥Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/TwCJSdhDX9 — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) March 20, 2020

«Ми сьогодні тут зібралися, щоб покінчити з цією надуманою інформацією. Ніякого тут коронавіруса як такого немає. Це не той вірус, який сьогодні перевернув всю країну. Це Трампу треба було підняти в два рази долар, щоб країна його злетіла в черговий раз. Так, Трамп, ти сьогодні виграв. Всі країни сьогодні закрилися одна від однієї. Та що ти накоїв у всьому світі? Так ось: немає ніякого коронавіруса, це політика, тобою придумана. Ось ми це його сьогодні розірвемо», – каже одна з жінок.

Після цього всі присутні складають плакати у відро, де ті горять. У свою чергу головна героїня запису примовляє, що таким чином вони спалюють коронавірус й «очищають» країну.

Ми також писали, що 15 березня предстоятель УПЦ КП, Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет благословив у всіх храмах цієї релігійної структури здійснювати «посилені і особливі молитви за звільнення від небезпечної вірусної хвороби». Текст молитви опублікували на сайті єпархії.

Нагадаємо, патріарх Кирило видав світу молитву від коронавіруса.

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