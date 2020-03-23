Новий тиждень відзначиться у Харкові істотними стрибками температури з мінуса на плюс

Про це повідомляє Politeka з посиланням на інформацію Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

У понеділок, 23 березня, синоптики обіцяють мінливу хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледь. Вітер північно—східний, 9-14 метрів за секунду. Температура по області вдень – від нуля до п'яти градусів вище нуля, по місту – 1 – 3 градуси тепла.

У вівторок, 24 березня вітер зміниться на південно-східний, 7-12 метрів в секунду, а температура вночі опуститься до 3 – 8 градусів морозу, вдень прогріється до 1 – 6 градусів вище нуля. Малохмарно, без опадів.

25 березня, в середу синоптики обіцяють таку ж погоду, як і у вівторок, тільки трохи потеплішає: вночі стовпчики термометрів опустяться до 2 – 7 градусів нижче нуля, а вдень потеплішає до 4 – 9 градусів зі знаком плюс. Малохмарно, без опадів.

У четвер, 26 березня, продовжиться потепління. Температура повітря вночі очікується від чотирьох градусів морозу до одного градуса тепла, а вдень повітря прогріється до 9 – 14 градусів вище нуля. Мінлива хмарність, без опадів.

П'ятниця, 27 березня, принесе мінливу хмарність без опадів, вітер східний, 9 – 14 метрів в секунду. Вночі температура повітря – від двох градусів морозу до трьох тепла, вдень +10 +15.

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