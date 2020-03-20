У зв'язку з карантином в Україні через поширення COVID-19 МОЗ робить термінову заяву

Про це пише Politeka.net. Так зараження коронавірусом зафіксовано у ще одній області України і в цілому число заражених зростає:

«Станом на 20:00 20 березня в Україні підтверджено 29 випадків COVID-19. Один новий випадок зафіксовано в Харківській області».

Також МОЗ підтверджує по одному новому випадку в Івано-Франківській і Львівській областях. А на Київщині підтвердили вже третій випадок коронавірусу. У п'ятницю, 20 березня, підтвердили третій випадок зараження новим коронавірусом в столиці. Про це повідомила Київська обласна держадміністрація.

На даний момент, як відомо, в Україні зафіксовано три летальні випадки від COVID-19.

Раніше повідомлялося про те, що у Львові зафіксували перший випадок коронавірусу.

Заразився 70-річний чоловік, який нещодавно повернувся з Німеччини:

«Є перший підтверджений випадок захворювання коронавірус COVID-19 у Львові (житель Львова, 1950 р. н. 13 березня повернувся з Німеччини)". Це перший, нагадаємо, офіційно підтверджений випадок захворювання COVID-19 в регіоні.

Садовий також зазначив, що інформацію надав головний лікар місцевої інфекційної лікарні:

«Позитивний результат підтвердили дві приватні лабораторії у Львові та Києві. Матеріали відправлені в Центр суспільного здоров'я України. Хворого госпіталізують в інфекційній лікарні».

Інформація також передана правоохоронним органам для подальшого реагування.

Нагадаємо також, уряд встановив режим надзвичайної ситуації в м. Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Тобто в Україні в режимі НС тепер не три, а вже п'ять областей.

Нагадаємо і про те, що в Україні число заражених коронавірусом СOVID-19 продовжує зростати. Так, станом на 20 березня, в країні офіційно підтверджені 27 випадків захворювання. З них найбільше – у Чернівецькій області (15). Серед захворілих там є троє дітей віком 10 років, 10 і 6 місяців. 17 березня одна з пацієнток померла.

Три випадки захворювання виявлені у Києві, по два випадки в Київській, Дніпропетровській і Житомирській областях та по одному випадку у Донецькій та Івано-Франківській області і вищезгаданий Львів.

Ще два летальних випадки були зафіксовані в Житомирській і Івано-Франківській області. Крім того, стало відомо, що українка померла від коронавірусу в Італії.

Також зараз по Україні зафіксовано 316 підозр на зараження вірусом. У Моз розповіли, що серед вже підтверджених були випадки зараження всередині країни, проте багато пацієнтів все ж привезли вірус з-за кордону.

Також 20 березня Володимир Зеленський оголосив про те, що в Україні з'явився перший пацієнт, що офіційно одужав від коронавірусу. Ним виявився чоловік з Чернівців, чий повторний тест на СOVID-19 показав негативний результат.

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