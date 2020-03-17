З'явилася інформація, коли закриється метро в Харкові

Про це повідомляє Newsroom з посиланням на прес-службу мерії.

Харківський метрополітен припинить свою роботу о 20:00 у вівторок, 17 березня. Підземка не буде функціонувати до 3 квітня.

Наземний міський електротранспорт продовжить курсувати, але в спецрежимі. Крім того, в мерії пообіцяли організувати підвезення городян до продуктовим магазинам і лікувальним установам.

Також ми повідомляли, що в мережі показали, як працюють різні заклади і метрополітен у Харкові в перший день посиленого карантину, 17 березня.

Кадри з'явилися в місцевих пабликах в телеграм і instagram.

Так, вранці 17 березня продовжує працювати найбільший ринок Європи Барабашово у Харкові, метро, південної ЗАЛІЗНИЦІ.

Ринок Барабашово працює, з ранку у вівторок магазини відкриваються в звичайному режимі.

Відділення Нової пошти у Харкові продовжать свою роботу, однак тепер черга стоїть на вулиці, і кожна людина на відстані один від одного.

Однак на південній ЗАЛІЗНИЦІ зібралися співробітники в черзі «потилицю до потилиці». Зараз на Південному вокзалі в Харкові стоять сотні працівників ЗАЛІЗНИЦІ. За попередніми даними, вони вишикувалися на роботу, а при вході в приміщення їм міряють температуру. Дистанція в півтора метра не дотримана.

«Кабмін прийняв рішення, от тільки метро в Харкові працює за розкладом і закриватися не збирається», – відзначили в мережі під фото входу в метро.

Проте, людей в метро набагато менше, ніж зазвичай.

Зазначимо, що українців попередили про запровадження жорстких заходів у рамках боротьби з епідемією коронавіруса. Жорсткі заходи будуть введені з 17-18 березня і триватимуть, як мінімум, до 3 квітня.

Також з 17 березня в Україні забороняється проведення будь-яких масових заходів, у яких можуть брати участь від 10 чоловік.

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