У Харкові відбулося масове замінування

Повідомлення про закладення вибухівки в приміщеннях усіх торгових центрів, гіпермаркетів, пологових будинків та відділень швидкої медичної допомоги, а також залізничного та автовокзалів надійшло на електронну пошту поліції. Про це повідомляє прес-служба Нацполиции в Харківські області.

«В поліцію Харкова надійшло повідомлення про замінування всіх торгових центрів, гіпермаркетів, пологових будинків, відділень швидкої допомоги і вокзалів», – розповіли в поліції.

Зазначимо, що поліцейські і вибухотехніки виїхали за адресами всіх зазначених у повідомленні будівель для огляду.

Зазначимо, що в Україні передбачено покарання за фейкові повідомлення про замінування. Якщо такого всевдоминера затримають, йому загрожує від 2 до 6 років в'язниці.

Нагадаємо, що в Києві замінували торговий центр. На цей раз надійшов дзвінок в поліцію про замінування ТРЦ Квадрат на Перова, 36. Всіх вивели на вулицю. Фахівці та вибухотехніки розпочали перевірку.

Також в мережі показали фотографії з місця НП.

Нагадаємо, що 1 березня, у Дніпрі невідомий повідомив, що всі клініки в країні "заміновані". Відомо, що повідомлення надійшло ще 29 лютого, однак у поліцію звернувся лікар приватної клініки, яка знаходиться на Глінки, тільки вчора.

"По всій Україні у всіх лікарнях і клініках закладено вибуховий пристрій. Лікарні будуть підірваний, ваш час закінчується. Я дав шанс Україні, повідомлення про замінування не припиняться. Ніхто не буде знати, де неправдиве повідомлення. Люди будуть розсилати посилки з вибуховими пристроями в лікарні, пологові будинки та дитячі садки", - повідомлялося в листі.

Крім того, "мінер" вимагав 100 мільйонів євро і вибачення у прямому ефірі. В клініку направили поліції, рятувальників та вибухотехніків. Людей з будівлі евакуювали, але в підсумку вибухівки так і не знайшли.

Нагадаємо, неадекватний киянин спустив на пенсіонера бійцівських псів.

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