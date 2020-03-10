У Харкові метеорологи зафіксували вже 5 температурних рекордів за всю історію міста

Про це розповіла завідувачка сектору метеопрогнозів Харківського регіонального центру з гідрометеорології Євгенія Ляшенко, повідомляє «СК».

Так, 8 березня температура повітря піднялася до 17,1 градусів, значно перевищивши температуру в цей день 2017 року на 12,3 градусів, коли експерти зафіксували температурний рекорд в Харкові.

9 березня максимальна температура в регіоні ще піднялася до 18,6 градусів тепла. Попередній температурний максимум 13 градусів також був записаний в 2017 році.

Загалом, станом на 10 березня, в цьому місяці фахівці регіонального центру зареєстрували п'ять температурних рекордів.

Нагадаємо, що перший температурний рекорд березня в Харківському регіоні в цьому році був зафіксований 1 березня. Тоді повітря в Харкові прогрілося до плюс 9,7 градуси. Попередній рекорд цього дня становив плюс 9 градусів в 2016 році.

4 березня, коли харків'яни могли спокійно гуляти по вулиці в одних футболках, температура піднялася ще вище. Так, температура повітря прогрілася майже до літніх 17 градусів. Максимальна температура після полудня склала 16,7 градуси вище нуля.

Попередній рекорд був у 1995 році, коли 4 березня температура склала плюс 16,2 градуса.

Також ми писали, що в Києві також був зафіксований температурний рекорд. Так, у вівторок, 3 березня після полудня температура піднялася майже до 15 градусів тепла, подібної до температури не було 23 роки.

Попередній рекорд для цього дня 1997 року перевищено на цілих півтора градуси.

В обсерваторії сказали, що завдяки такому максимуму побитий рекорд і середньодобової температури, яка досягла 8,3 градусів і таким чином опинилася на 0,4 градуса вище, ніж це було в тому ж 1997 році.

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