У Харкові 24 лютого буде шторм

Про це повідомили в українському Гідрометцентрі.

Синоптики попередили про негоду в Харкові у понеділок, 24 лютого.

На території всієї Харківської області очікується посилення швидкості вітру 25-34 м/с.

Також синоптики прогнозують потужний сніг з дощем.

"Кількість опадів 15-49 мм за 12:00 і менше", – повідомляють у гідрометцентрі.

Зазначений рівень погодних умов відповідає другому (помаранчевого) рівнем небезпеки.

Нагадаємо, що в понеділок, 24 лютого, по всій території України очікується шквальний вітер до 34 метрів в секунду. В Україні очікується протягом дня дощова погода у всіх областях. Також опади будуть і вночі, у деяких регіонах сильні.

Раніше ми повідомляли, що циклон «Юлія» принесе в Україну штормовий вітер з опадами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у себе в соціальних мережах.

«24 лютого протягом дня опади будуть зміщуватися разом з циклоном в східному напрямку, тому, наприклад, у другій частині дня понеділка основний вологий `удар` візьмуть на себе східні області, а також Дніпро з районами, Сумська, Запоріжжя», - повідомила Діденко.

Також ми писали про те, що в Харкові з'явився меморіал з неправильною датою заснування міста. В районі Салтівка в Харкові понад 5 років стоїть меморіал місту з неправильним роком заснування. Так, на стіні написаний 1658, коли, насправді, Харків був заснований у 1654 році.

В коментарях харків'яни почали бурхливо обговорювати недбайливих вчених, а також наводити приклади з історії.

«Аерографія там вже років 5 точно...», «Соромно не знати ,що Харків заснований 1654 за указом російського царя Олексія Михайловича», «Я прошу вибачення. Ця штука там намальована вже років 5...», «1654», «Ура! і Харків – не Харків І Україна – не Україна .», «Ну буду хоч тепер знати», «Да немає ніякого Харкова, це все обман людей», – відзначили в мережі користувачі.

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